Кириленко считает, что фиджитал-формат привлек дополнительную аудиторию к баскетболу

Российская федерация баскетбола первой в мире начала использовать формат фиджитал, подчеркнул Андрей Кириленко

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Формат "фиджитал" сумел привлечь дополнительную аудиторию и болельщиков к баскетболу. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, выступая на панельной сессии "Создавая спорт будущего" на форуме "Россия - спортивная держава".

"Изменилась вовлеченность, мы получили дополнительную аудиторию и болельщиков, особенно в регионах. Ребята начали после компьютерных игр выходить на площадки. Мы хотели показать наш интерактивный баскетбол, мы начали это первыми в мире, создали кибербаскетбол, немного опередили даже "Игры будущего". Мне самому интересно, куда приведет формат фиджитал-баскетбола", - сказал Кириленко.

"Если говорим о двоеборье, то ты должен быть гармонично развит, в этом и есть плюс проекта. Ты не можешь быть человеком, который либо классно играет только в баскетбол, либо классное играет только в симулятор", - добавил он.