Карацев вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио

Россиянин в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минаура

ТАСС, 20 октября. Россиянин Аслан Карацев обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который выступает на турнире без номера посева. Де Минауру был присвоен четвертый номер. В полуфинале Карацеву предстоит сыграть с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным (без номера посева) и японцем Синтаро Мотидзуки, получившим от организаторов турнира специальное приглашение - wild card. В другом полуфинале встретятся двое американцев - Бен Шелтон (без номера посева) и Маркос Гирон, попавший в основную сетку соревнований через квалификацию.

Карацеву 30 лет, он занимает 50-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе российской команды он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Де Минауру 24 года, он располагается на 13-м месте мирового рейтинга. На счету австралийца семь титулов под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года. В 2022 году в составе сборной Австралии он дошел до финала Кубка Дэвиса.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований 215-й ракетке мира Мотидзуки. Из россиян соревнования выигрывал Даниил Медведев (2018).