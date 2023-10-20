Участник фиджитал-игр считает, что "Игры будущего" послужат толчком к отмене санкций

Роберт Фахретдинов надеется, что международные федерации обратят внимание на то, что спорт - это объединяющий инструмент, а не средство политического давления

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Проведение международного турнира "Игры будущего" может стать толчком к отмене санкций к российским спортсменам. Такое мнение на панельной сессии "Создавая спорт будущего" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал один из участников фиджитал-игр Роберт Фахретдинов (Ufenok77).

"Я как спортсмен, киберспортсмен, могу сказать, что такой проект, как "Игры будущего", был необходим, - сказал Фахретдинов. - Можно что угодно говорить, что мы в период отстранения должны выступать на российских турнирах, совершенствоваться на локальной сцене, но когда у нас, как у футболистов, есть возможность соревноваться с бразильцами, испанцами, португальцами, возьмем баскетболистов, которые могут выходить на паркет с сербами, это совершенно новый уровень мотивации и подготовки. Может, я наивен, но хочется верить, что "Игры будущего" станут определенным толчком, чтобы ФИФА (Международная федерация футбола), УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и федерации других видов спорта посмотрели, что спорт - объединяющий инструмент, а не средство политического давления. Хочется, чтобы "Игры будущего" стали толчком к тому, чтобы мы возвращались на международную арену и в традиционных видах спорта, и в киберспорте".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.