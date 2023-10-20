Матыцин: Минспорт увеличит объем финансирования атлетов к Паралимпиаде в Париже

На соревнованиях в Париже могут принять участие около 300 российских спортсменов

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено увеличить объем финансирования атлетов для подготовки к Паралимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Нашим паралимпийцами не запретили выступать на Играх в Париже. Мы будем стараться увеличивать объемы финансирования на развитие адаптивного спорта и подготовку паралимпийцев, в том числе в рамках сборных команд на наших тренировочных базах", - сказал Матыцин.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне приостановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР) При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Позднее глава ПКР Павел Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

Паралимпиада 2024 года пройдет с 28 августа по 8 сентября.