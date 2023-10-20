Матыцин рассказал о подготовке плана взаимодействия с КНДР в области спорта

Олег Матыцин отметил, что с обсудил с министром спорта КНДР вопрос участия российских и северокорейских спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с министром спорта КНДР Ким Иль Гуком, стороны обсудили подготовку плана взаимодействия на ближайшие три года. Об этом Матыцин рассказал ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Сегодня мы провели встречу с министром спорта КНДР, мы планируем подготовить план взаимодействия на ближайшие три года, - сказал Матыцин. - Лидеры наших стран в сентябре достигли договоренности о расширении гуманитарного сотрудничества, в частности - спорта. В ближайшее время планируется визит в рамках межправительственной комиссии".

"Сегодня мы на встрече с министром обсудили ряд направлений. Это участие наших и северокорейских спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях, участие и активизация взаимодействия по линии образовательных учреждений, у нас их 14. Большой интерес для них представляет Хабаровская академия, она ближе всего к ним расположена. Речь идет о подготовке кадров, о четырехлетней программе и краткосрочных программах подготовки и переподготовки специалистов и проведении семинаров", - добавил министр.

Матыцин подчеркнул, что одним из направлений сотрудничества РФ и КНДР в сфере спорта станет взаимодействие между спортивными федерациями. "Третье - это организация и координация взаимодействия между спортивными федерациями по зимним и летним видам спорта. Те виды спорта, которые наиболее популярны и хорошо развиты у них, - тхэквондо, настольный теннис, художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание. Надеюсь, в ближайшее время мы ратифицируем проект соглашения и будем работать, проект будет пока на три года, но каждый год мы будем подтверждать и подписывать план конкретных мероприятий", - отметил Матыцин.