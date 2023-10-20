Ольховский считает, что теннисистка Корнеева может выиграть юниорский Итоговый турнир

Спортсменка весь год показывала высокие результаты на юниорских соревнованиях, подчеркнул Андрей Ольховский

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева является одной из главных претенденток на победу в юниорском Итоговом турнире. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Корнеева вышла в полуфинал соревнований, заняв второе место в группе B. В последнем туре она уступила японке Саре Саито, которая заняла первое место в квартете.

"Я думаю, ничего страшного в том, что Алина проиграла сегодня, нет. Самое главное, что она вышла в полуфинал. Она весь год показывала высокие результаты на юниорских соревнованиях, поэтому она вполне может выиграть турнир. Она один из главных фаворитов", - сказал Ольховский.

В мужском одиночном разряде Россию представлял Ярослав Демин, который не смог выйти из группы. "Я думаю, Ярослав был не очень готов к турниру, но он получил ценный опыт. На турнире собрались хорошие игроки, мог выиграть любой", - отметил собеседник агентства.

Корнеевой 16 лет, она занимает 165-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Юниорский Итоговый турнир проходит в китайском Чэнду. Из россиян соревнования выигрывали Андрей Рублев (2015), ныне занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, и Анна Блинкова (2016).