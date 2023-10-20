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Летние олимпийские виды спорта

Россияне выиграли шесть золотых медалей во второй день Игр стран БРИКС

Всего за день спортсмены из России завоевали девять наград

ТАСС, 20 октября. Российские спортсмены завоевали девять медалей во второй соревновательный день Игр стран БРИКС, которые проходят в южноафриканском Дурбане.

Россияне завоевали шесть золотых наград. Победителями в плавании стали Роман Акимов (200 м вольным стилем), Георгий Глазунов (100 м брассом), Дарья Клепикова (100 м вольным стилем), Евгения Чикунова (50 м брассом), Влада Егги (100 м на спине). Также золото на счету команды в комбинированной эстафете вольным стилем на дистанции 4x100 м (Акимов, Анастасия Маркова, Алексей Ткачев, Клепикова).

Пловцы Андрей Волков (50 м баттерфляем) и Маркова (100 м вольным стилем) завоевали серебряные награды. Бронзовую медаль в командных соревнованиях по бадминтону выиграли Мария Голубева, Алена Королева, Владислав Добычкин и Глеб Степаков. По итогам двух соревновательных дней россияне завоевали 17 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

Соревнования Игр стран БРИКС проходят с 18 по 21 октября. В них принимают участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представляют 34 спортсмена во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины - настольный теннис и теннис на колясках).

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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