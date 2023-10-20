Хоккеист Хохлачев рассказал, что владелец машины не держит на него зла после инцидента

Нападающий признался, что совершил глупый поступок

ТАСС, 20 октября. Владелец машины, на которую запрыгнул нападающий хабаровского "Амура" Александр Хохлачев, не держит зла на хоккеиста. Об этом игрок рассказал в эфире КХЛ-ТВ.

"Совершил глупый поступок, еще раз хотел перед всеми извиниться. С владельцем автомобиля мы все уладили, он зла не держит на меня, - сказал Хохлачев. - Хотел сказать слова благодарности всем тем, кто меня поддержал. Понятно, что телефон разрывался, меня все в команде поддержали и все с юмором отнеслись к этому".

В ночь на 15 октября Хохлачев запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска. "Амур" объявил, что игрок будет оштрафован. К тому времени форвард не мог забросить шайбу на протяжении 13 матчей. В первой игре после инцидента форвард забил гол в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора" (3:2).

"Что касается игры, то даже без этого перед матчем с "Трактором" у меня все нормально было с мотивацией. Относительно этой серии без голов - где-то неудачно сыграл, где-то не шла шайба в ворота. Думаю, у каждого хоккеиста бывают спады и серии, и я старался не зацикливаться на этом и продолжать играть", - добавил он.