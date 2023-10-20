Матыцин открыл семь спортивных объектов в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

Главы субъектов уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры и серьезно подходят к делу, подчеркнул министр спорта

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в открытии семи спортивных сооружений в рамках проекта "Спорт - норма жизни". Церемония открытия состоялась в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"В большинстве случаев сейчас открываются именно многофункциональные сооружения, где можно заниматься не одним, а несколькими видами спорта. Это решение помогает отвечать запросам современности и равномерно развивать разные виды спорта. Мы рады, что главы субъектов уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры и серьезно подходят к делу. Я призываю всех вас не сбавлять темпы, а только наращивать их, совместными усилиями мы укрепляем национальную систему спорта и делаем ее по-настоящему сильной", - заявил Матыцин.

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