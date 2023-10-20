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Летние олимпийские виды спорта

12 россиян выступят на чемпионате мира по карате в Будапеште

Соревнования пройдут в Будапеште с 24 по 29 октября

ТАСС, 20 октября. Двенадцать российских спортсменов примут участие в чемпионате мира по карате в Будапеште. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации карате.

В соревнованиях среди мужчин выступят Юрик Оганнисян (весовая категория до 60 кг), Ахмед Ахмедов (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг), Константин Коковуров (свыше 84 кг), Константин Сутягин (ката). В соревнованиях женщин примут участие Елизавета Григорьева (до 50 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Анна Кудрявцева (до 68 кг), Сунита Халимова (свыше 68 кг), Анна Щербина (ката).

В турнире также примут участие восемь белорусских спортсменов. Спортсмены России и Белоруссии выступят в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по карате пройдет в Будапеште с 24 по 29 октября. На турнире будет разыграно 16 комплектов наград. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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