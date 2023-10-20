Лисин рассказал, кто должен решать судебные споры во время международных стартов в России

По мнению Владимира Лисина, технически проблема с работой российского спортивного арбитража решается легко

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Иностранные спортсмены, желающие принять участие в международных соревнованиях на территории России, должны будут согласиться с рассмотрением спорных моментов российским спортивным арбитражем. Об этом во время круглого стола "Арбитраж споров в спорте: текущее состояние, перспективы и проблемы" на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал бывший президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин.

"Если мы сейчас будем проводить какие-то мероприятия, то форма действий достаточно простая, - сказал Лисин. - Спортсмены, участвующие в соревнованиях на территории России, заполняют соглашение, в котором говорится, что они согласны с тем, что в случае возникновения споров они будут решаться нашим арбитражем. По большому счету подписав такую форму, мы становимся фактически и практически участниками международного, будем говорить, спортивного арбитража".

"И после подписания этой формы, даже в случае возникновения каких-то споров, тот же CAS ничего рассматривать не будет, а наши решения останутся в силе, - продолжил он. - Вопрос еще в том, какой список арбитров мы можем подобрать из тех стран, которые будут участвовать в наших соревнованиях. Важно, чтобы в списке были не только наши арбитры. В общем технически эта проблема решается, на мой взгляд, легко".

19 октября президент РФ Владимир Путин назвал "пока слабоватым" институт спортивного арбитража в стране, поручил развить его в независимую структуру, которой все доверяют. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что возьмет проблему под личный контроль.