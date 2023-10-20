Олимпийский чемпион в беге на 1 500 м Ингебригтсен обвинил отца в физическом насилии

Отец и бывший и тренер спортсмена опроверг обвинения

ТАСС, 20 октября. Олимпийский чемпион в беге на 1 500 м норвежец Якоб Ингебригтсен, а также его братья Хенрик и Филип обвинили своего отца и бывшего тренера Гьерта Ингебригтсена в агрессивном и оскорбительном поведении. Об этом они рассказали в своей колонке в газете VG.

"Мы выросли с отцом, который был очень агрессивным и властным, который использовал физическое насилие и угрозы как часть воспитания, - написали братья. - Мы до сих пор ощущаем дискомфорт и страх, который был в нас с детства. Каким-то образом мы это приняли, мы с этим жили и, повзрослев, пошли дальше, по крайней мере, мы так думали. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было наивно, два года назад та же агрессия и физическое насилие повторились. Это была капля, из-за которой чашка перевернулась, сейчас ситуация невыносима".

Отец и бывший и тренер спортсменов опроверг обвинения. "Заявления, которые они делают, необоснованны, я никогда не применял насилие по отношению к своим детям. Я осознал, что у меня есть слабости как у отца и что я слишком много работал тренером. Я далек от совершенства как отец и муж, но я не склонен к насилию. Прежде всего, это трагическая ситуация для моей семьи - мы дошли до того, что распространяем ложные обвинения друг против друга в СМИ. Это делает меня глубоко несчастным, как мы справимся с этим, я не знаю, но мы должны попытаться", - отметил Гьерт Ингебригтсен.

Гьерт Ингебригтсен тренировал каждого из трех своих сыновей, в 2022 году он ушел с занимаемого поста, как сообщалось, по медицинским показателям. Ранее Федерация легкой атлетики Норвегии заявила, что не предоставит 57-летнему специалисту тренерскую лицензию на предстоящие чемпионат мира в помещении в Глазго и чемпионат Европы в Риме, которые пройдут в 2024 году. Также организация намерена добиваться такого же решения для Олимпийских игр в Париже.

Якобу Ингебригтсену 23 года, он является победителем Олимпийских игр в Токио в беге на 1 500 метров. Также спортсмен дважды побеждал на чемпионатах мирах в беге на 5 000 м и четырехкратным победителем чемпионатов Европы (по два раза в беге на 1 500 м и 5 000 м).