Рожков рассказал, что опыт ПКР по реабилитации ветеранов СВО средствами спорта востребован

ПКР открыл горячую линию по вопросам реабилитации средствами паралимпийского спорта, более 800 человек уже обратились в организацию, отметил Павел Рожков

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Опыт Паралимпийского комитета России (ПКР) по реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО) остается востребованным, организация продолжит делиться им на конференциях, круглых столах и выездных мероприятиях. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил президент ПКР Павел Рожков.

В рамках деловой программы форума ПКР провел круглый стол "Привлечение к занятиям адаптивной физической культурой и спортом ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, получивших тяжелые травмы и инвалидность".

"У ПКР накоплен внушительный опыт по реабилитации средствами физической культуры лиц, получивших ранения и тяжелые травмы в быту, на производстве, в ходе боевых действий. С самого начала специальной военной операции ПКР начал работу по вовлечению военнослужащих, получивших ранения, в паралимпийский спорт. Мы совместно с нашими паралимпийцами выезжаем в госпитали и проводим мастер-классы. ПКР открыл горячую линию по вопросам реабилитации средствами паралимпийского спорта, более 800 человек уже обратились к нам", - сказал Рожков.

"В октябре в ПКР был открыт образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта. На данный момент наш опыт перенимают различные регионы и самостоятельно проводят реабилитационные мероприятия. Он [опыт] востребован, и мы продолжим делиться им в рамках конференций, круглых столов и выездных мероприятий", - добавил он.

В рамках мастер-классов ПКР совместно с титулованными паралимпийцами проводит паралимпийские уроки и соревнования по различным видам спорта, отмечая лучших участников медалями и грамотами. Все участники мастер-классов получают сувенирную атрибутику от ПКР, брошюру с комплексом упражнений для самостоятельной реабилитации и необходимый инвентарь.