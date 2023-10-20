Перенесенный матч Единой лиги ВТБ "Пари НН" - УНИКС состоится 29 декабря

Игра, запланированная на 5 октября, была перенесена из-за состояния здоровья игроков казанской команды

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между "Пари Нижний Новгород" и казанским баскетбольным клубом УНИКС пройдет 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

4 октября было принято решение о переносе игры из-за состояния здоровья баскетболистов казанской команды. Изначально встреча должна была пройти 5 октября в Нижнем Новгороде. О времени начала игры будет сообщено позднее.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, команда победила во всех трех сыгранных матчах. "Пари НН" располагается на четвертой позиции с тремя победами и одним поражением.