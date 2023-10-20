Турнир по компьютерному спорту среди стран БРИКС пройдет 11-12 ноября в Москве

Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн рублей

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России проведет турнир среди стран БРИКС, который пройдет в Москве с 11 по 12 ноября 2023 года. Об этом на панельной дискуссии "Настоящее и будущее спорта высоких технологий в Российской Федерации" в рамках международного форума "Россия - спортивная держава" сообщил глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"В этом году пройдет турнир стран БРИКС, в нем примут участие пять команд: Россия, Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка, - сказал Смит. - Призовой фонд соревнования составит 1,5 млн рублей. Команды будут соревноваться в Tekken. Турнир состоится с 11 по 12 ноября в Москве. Также стало известно место проведения Открытых киберспортивных игр, финал состоится в Саранске".

"Нам первыми удалось добиться того, что международная федерация сняла санкции по флагу, мы выступаем под своим флагом. Недавно ребята вернулись из Филиппин, там у нас ребята выступали под нашим флагом. Сейчас порядка 14 стран к нам отказываются ехать, остальные не стесняются. Мы со своей стороны стараемся, чтобы Россия была впереди в этом направлении", - добавил Смит.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.