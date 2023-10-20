Журова прокомментировала выплату в Якутии призовых выступавшим за Киргизию спортсменам

Депутат отметила, что если спортсменам выплатили призовые из бюджета, то это может классифицироваться как нецелевое использование средств

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Выплата властями Якутии призовых спортсменам, выступавшим на Азиатских играх за сборную Киргизию, вызывает вопросы, необходимо определить источник финансирования. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В пятницу пресс-служба правительства Якутии сообщила, что власти региона наградили денежными сертификатами в размере 1 млн рублей уроженцев республики Айаала Лазарева и Сардану Трофимову, завоевавших бронзовые медали на Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

"Весь вопрос в том, откуда деньги, - сказала Журова. - Если это спонсорские деньги, то вопросов к правительству быть не может, а если бюджетные, то, скорее всего, это может быть нецелевым использованием средств. Не знаю, как можно из бюджетных средств выделить деньги на иностранных граждан. Думаю, что желающих проверить эту историю будет много".

На Азиатских играх Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Трофимова является многократной чемпионкой России, в сборную Киргизии она перешла летом прошлого года. Лазарев выступает за киргизскую команду уже больше десяти лет.