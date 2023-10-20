Национальный центр спортивного арбитража готов решать судебные споры на Играх дружбы

У органа есть все ресурсы, чтобы вступить на международную площадку, рассказала Александр Бриллиантова

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Национальный спортивный арбитраж имеет все ресурсы и необходимые юридические наработки, чтобы взять на себя судебные споры на Играх дружбы и Играх БРИКС. Об этом на круглом столе "Арбитраж споров в спорте: текущее состояние, перспективы и проблемы" на форуме "Россия - спортивная держава" рассказала руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Игры БРИКС 2024 года пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

"Для того, чтобы вступить на международную площадку, будь то Игры стран БРИКС или Игры дружбы, у Национального центра спортивного арбитража есть все ресурсы, все необходимые юридические разработки и наработки. Сложного в этом ничего нет. Вопрос только в том, чтобы вступить во взаимодействие с организаторами соревнований и убедить их в целесообразности и преимуществе включения оговорки о нашем арбитраже в положение о проведение этих Игр, разработать соответствующую форму для участников соревнований, в которой также будет содержаться наша арбитражная оговорка. Похожая схема действует во время Олимпийских игр, когда все их участники, подписав формы, признают юрисдикцию CAS", - отметила Бриллиантова.

"Чтобы продемонстрировать свои преимущества перед международным спортивным сообществом на тех соревнованиях, которые будут у нас проходить, в первую очередь необходимо переформирование списка арбитров. На сегодняшний день он у нас состоит из 100 человек, сюда входят адвокаты, представители юридических служб федераций с опытом работы, в том числе в системе спортивного права", - добавила она.

Бриллиантова подчеркнула, что для международного уровня такое количество не является достаточным. "Если мы хотим, чтобы наш арбитраж был признаваем на международном уровне, мы должны обратиться к странам - участницам Игр, чтобы выдвинули свои предложения, - отметила она. - Тогда появится международный пул арбитров, это может быть постоянно действующий состав или состав, который будет работать только на Играх. Начинать нам нужно с этого, и я думаю, что все страны - участницы Игр с этим согласятся. Те же Игры стран БРИКС проводятся уже не первый год, но рано или поздно спорная спортивная ситуация возникнет и там, как бы все не было между этими странами дружно".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.