Свищев назвал Резцову кумиром и примером для многих поколений

Олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 58 лет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была великой спортсменкой и примером для многих поколений. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Выражаю свои соболезнования, - сказал Свищев. - Это была великая спортсменка, уникальная в своем роде. Она была кумиром и примером для многих поколений. Очень жаль, что вот так скоропостижно уходит история".

Резцова скончалась в возрасте 58 лет. В середине марта она была госпитализирована с сердечным приступом.