Драчев считает Резцову уникальной спортсменкой для отечественного спорта

Трехкратная победительница Олимпийских игр скончалась в возрасте 58 лет

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова была уникальным спортсменом с сумасшедшей нацеленностью и характером. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

Ранее бывший муж Резцовой Леонид Резцов сообщил ТАСС о ее кончине на 59-м году жизни.

"Она была с воскресенья в реанимации, у нее был целый комплекс невосполнимых организмом потерь, и мы потеряли такого великого спортсмена. Мы не так часто встречались, - сказал Драчев. - На нашу встречу с теми, кто входил в сборную СССР 80-х годов, она не смогла приехать, и полтора-два года я ее не видел".

"Уникальная во всех отношениях, боец, и, наверное, таких людей априори нет в советском и российском спорте, которые сумели бы завоевать в двух видах спорта высшие награды. Сумасшедшая нацеленность на победу, и понятно, что у нее было огромное здоровье. Представьте, сколько надо было пахать, чтобы перейти из биатлона в лыжный спорт и обратно. Она делала все возможное, чтобы завоевать только первое место - для нее других не существовало. У нее были определенные сложности в характере, но человек был нацелен только на победу, и характер у нее был мощным. Воспитала прекрасных дочерей, тоже спортсменок", - добавил он.

Резцова стала чемпионкой Олимпийских игр 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира 1992 года, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.