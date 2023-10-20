Александр Тихонов отметил, что олимпийская чемпионка Резцова запомнилась ему прямотой

Бывшая биатлонистка и лыжница скончалась на 59-м году жизни

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Многократную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, помимо выдающихся спортивных результатов, отличали прямолинейность и откровенность. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

Резцова скончалась 19 октября в реанимации на 59-м году жизни.

"Чемпионка Олимпийских игр в двух видах спорта, стала великой спортсменкой и вписала свое имя в историю мирового спорта. Она нарожала достойных детей, ей бы еще жить и жить, - сказал Тихонов. - Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью - говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей все прощал - она заслужила говорить то, что считала нужным".

"Потом она просила у меня прощения, на что я ей ответил: "Анфиса, я такой же". Ее отмечали и критические высказывания в адрес подрастающего поколения, она говорила: "Запомните: чтобы добиться результата, надо тренироваться, а не пахать". Она это всегда подчеркивала. Мои соболезнования ее родным и близким", - добавил он.

Резцова стала чемпионкой Олимпийских игр 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. После этого она перешла в биатлон. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира 1992 года, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.