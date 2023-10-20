В Госдуме проверят выплату спортсменам из Якутии, выступающим за другую страну

Ранее власти региона наградили денежными сертификатами в размере 1 млн рублей уроженцев республики Айаала Лазарева и Сардану Трофимову, завоевавших бронзовые медали на Азиатских играх в составе сборной Киргизии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту проведет проверку выплат средств якутским спортсменам, выступающим за другую страну. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.

В пятницу пресс-служба правительства Якутии сообщила, что власти региона наградили денежными сертификатами в размере 1 млн рублей уроженцев республики Айаала Лазарева и Сардану Трофимову, завоевавших бронзовые медали на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Лазарев и Трофимова выступали на них за сборную Киргизии.

"Обязательно проверим произошедшее, - сказал Свищев. - Спортсмены сделали свой выбор. И им должна платить та страна, за которую они выступают. Мы поздравляем и рады за них, помним, что они выступали за российскую команду".

"Но если выяснится, что это деньги из бюджета, то даже понять невозможно мотивы такого решения. Обязательно проверим обстоятельства произошедшего. Если деньги выплачены из бюджета республики, необходимо принять жесткие меры", - добавил парламентарий.

На Азиатских играх Трофимова заняла третье место в марафоне, Лазарев завоевал бронзовую награду в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Трофимова является многократной чемпионкой России, в сборную Киргизии она перешла летом прошлого года. Лазарев выступает за киргизскую команду уже больше десяти лет.