В Марокко модернизируют шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2030 года

Марокко станет одной из шести стран, где пройдут игры мирового первенства

РАБАТ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Марокко и инвестиционный холдинг CDG (Caisse de Depot et de Gestion) в пятницу в Рабате подписали соглашение о партнерстве для финансирования программы модернизации шести футбольных стадионов и строительства одной новой арены, на которых состоятся матчи футбольного Кубка африканских наций 2025 года и чемпионата мира по футболу 2030 года.

Свои подписи под документом поставили министр национального образования, начального образования и спорта Шакиб Бенмусса, министр-делегат при министре экономики и финансов, отвечающий за бюджет, Фаузи Лекжаа, а также генеральный директор CDG Халид Сафир. На церемонии присутствовал глава правительства королевства Азиз Ахеннуш, сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс.

Согласно принятой программе, в период с 2023 по 2028 год будут модернизированы стадионы в городах Танжер, Касабланка, Рабат, Агадир, Марракеш и Фес. Кроме того, появится новая арена в населенном пункте Бенслиман (близ Касабланки). Общая стоимость работ, согласно информации властей, составит около $2 млрд.

В начале октября текущего года Международная федерация футбола сообщила, что матчи чемпионата мира 2030 года примут шесть стран. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко. Первые три игры чемпионата мира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай, а финал турнира планируется провести в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игры мирового первенства впервые пройдут на разных континентах.

Кубок африканских наций пройдет в Марокко летом 2025 года.