Организаторы форума "Россия - спортивная держава" изменили формат входа на 21 октября

Вход на площадку форума будет по предварительной регистрации

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Вход на площадку форума "Россия - спортивная держава" в Перми в субботу, 21 октября, будет по предварительной регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Ранее сообщалось, что вход на форум "Россия - спортивная держава" в заключительный день мероприятия будет свободным.

"Вход на площадки форума 21 октября для жителей и гостей Пермского края, действительно, свободный, но по предварительной регистрации. Приглашаем всех, кто прошел аккредитацию, но еще не успел посетить активности форума, принять в них участие в последний день главного спортивного события года", - сообщили в пресс-службе главы Прикамья.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.