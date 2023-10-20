Матыцин заявил, что олимпийская чемпионка Резцова была человеком чести

Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была человеком чести, настоящим профессионалом и патриотом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта.

Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

"Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анфисы Анатольевны Резцовой", - сказал Матыцин.

Резцова выиграла золото Олимпийских игр 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. После этого она перешла в биатлон. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира 1992 года, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.