Единственная в мире. Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Победительнице Олимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне было 58 лет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова. Ей было 58 лет.

Резцова - единственная в истории победительница Олимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Долгое время она сохраняла статус единственной спортсменки, сумевшей выиграть золото зимних Игр в разных видах спорта, пока в 2018 году ее достижение не повторила чешка Эстер Ледецкая, завоевавшая на Олимпиаде в Пхёнчхане золотые медали в сноуборде и горнолыжном спорте.

Резцова ушла из жизни в четверг, ее сердце остановилось в реанимации, куда она попала 15 октября. О случившемся стало известно только спустя сутки, при этом причина смерти пока не сообщается. "Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание, - рассказал ее бывший муж Леонид Резцов. - Все документы мы получим завтра - ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались".

Серьезные проблемы со здоровьем у Резцовой начались еще весной. В марте она перенесла сердечный приступ, после которого долго восстанавливалась - ей несколько раз делали донорское переливание крови. Из больницы она была выписана только в середине апреля.

Прямолинейность

Если раньше ее слова часто появлялись на лентах информационных агентств, то в последние месяцы она все реже отвечала на звонки журналистов. Один из ее последних комментариев касался решения старшей дочери Дарьи Виролайнен выступать за сборную Финляндии, где та уже несколько лет живет с мужем и детьми. Резцова, как всегда, была очень эмоциональна и не скрывала своей радости по поводу успехов Дарьи.

"Она нарожала достойных детей, ей бы еще жить и жить, - сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. - Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью - говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР (Союза биатлонистов России - прим. ТАСС). Но я ей все прощал - она заслужила говорить то, что считала нужным".

Анфиса Резцова, 1992 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Иногда эта прямолинейность Резцовой даже провоцировала международные скандалы. В 2020 году ее предположение о том, что французский биатлонист Мартен Фуркад пользуется некими медицинскими препаратами для восстановления, чуть не переросло в судебное разбирательство - многократный олимпийский чемпион собирался подать иск на Резцову.

Однако дальше угроз дело не пошло - француз вскоре закончил карьеру и сейчас работает в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, где, к слову, отстаивает право на допуск российских и белорусских спортсменов к зарубежным стартам, пусть и в нейтральном статусе.

Вместе с тем об откровенности Резцовой говорит то обстоятельство, что несколько лет назад она призналась, что добиваться высоких результатов ей помогло переливание крови, которое сейчас запрещено и считается нарушением антидопинговых правил. Она в целом даже не исключала, что могла употреблять и запрещенные препараты, однако, по собственному признанию, не знала, что конкретно прописывают ей врачи сборной.

"Она была всегда прямолинейной, бесхитростной, - отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. - Возможно, что-то не стоило говорить, чтобы не испортить ситуацию, но для нее таких запретов не существовало. Она всегда говорила то, что думала. Поскольку она человек в спортивном плане уникальный, могла и так высказываться прямолинейно, в лоб, быть на виду у всех и привлекала к себе значительное внимание. Многие прислушивались к ее нестандартным, неординарным высказываниям".

Продолжение в детях

Неординарной была и карьера Резцовой: реализовав себя к 1988 году в лыжных гонках и став олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, она перешла в тогда еще не очень популярный биатлон, где начала показывать высокие результаты благодаря недостижимой для соперниц скорости - финишировать с лучшим временем она могла даже с пятью промахами. А после двух золотых и одной бронзовой медали Олимпийских игр она вновь вернулась к истокам, сверкнув еще раз в 1999 году - она одержала победу на чемпионате мира в лыжной эстафетной гонке вместе с Ольгой Даниловой, Ларисой Лазутиной и Ниной Гаврылюк. Приблизиться к ее достижению сейчас под силу только шведке Стине Нильссон - олимпийской чемпионке по лыжным гонкам, которая с 2020 года выступает в биатлоне и уже даже завоевала бронзу чемпионата мира.

Анфиса Резцова, Ольга Данилова, Нина Гаврылюк и Лариса Лазутина, 1999 год © AP Photo/ Thomas Kienzle

"Уникальная во всех отношениях, боец, и, наверное, таких людей априори нет в советском и российском спорте, которые сумели бы завоевать в двух видах спорта высшие награды, - сказал о Резцовой многократный чемпион мира Владимир Драчев. - Сумасшедшая нацеленность на победу, и понятно, что у нее было огромное здоровье. Представьте, сколько надо было пахать, чтобы перейти из лыжного спорта в биатлон и обратно. Она делала все возможное, чтобы завоевать только первое место - для нее других не существовало. У нее были определенные сложности в характере, но человек был нацелен только на победу, и характер у нее был мощным. Воспитала прекрасных дочерей, тоже спортсменок".

Кристина Резцова - еще одна продолжательница дела матери. Средняя дочь Анфисы Анатольевны - двукратный призер Олимпиады в Пекине и уже дважды мама: 27-летняя спортсменка как раз возвращается в спорт после декрета. И не исключено, что в будущем Кристина попробует приблизиться к уникальным достижениям матери: вот только переход будет в обратном направлении - из биатлона в лыжные гонки.

"Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам, к сожалению, меня тогда не допустили, - рассказала она в январе. - Но я эту затею не оставляю, очень надеюсь, что мне удастся посоревноваться с девчонками. Хотелось бы посмотреть, как я буду смотреться на их уровне".

"Не так давно я тренировалась вместе с [олимпийской чемпионкой] Юлей Ступак. Я-то беременная, а она - нет, так что ей было попроще", - шутила она тогда.