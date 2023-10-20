Тренер Резцовой назвал ее смерть невосполнимой утратой

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам скончалась в возрасте 58 лет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была уникальной спортсменкой, ее уход из жизни является невосполнимой утратой. Об этом ТАСС заявил бывший тренер Резцовой Леонид Гурьев.

Резцова скончалась в возрасте 58 лет.

"Соболезнования родственникам, дочерям, которых я прекрасно знаю, работал с ними и с мамой работал, - сказал Гурьев. - Я был с ней на Олимпиаде в Лиллехаммере, это уникальный спортсмен. Большая утрата не только для семьи но и для России. Это трудяга, пример для подражания и подрастающего поколения, это невосполнимая утрата".

"Я позвонил Геннадию Роменскому, он собирался с Анфисой ехать в Белоруссию. Но пришлось отказаться, в таком состоянии это нельзя было делать", - добавил собеседник агентства.