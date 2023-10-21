Реванш Махачев - Волкановски возглавит турнир UFC в Абу-Даби

Изначально россиянин должен был провести бой против бразильца Чарльза Оливейры

ТАСС, 21 октября. Бой-реванш между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски возглавит турнир в Абу-Даби. Это будет уже второй бой Махачева в ОАЭ после прошлогодней победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Именно Оливейра должен был стать соперником россиянина и в этот раз, однако он получил травму и снялся с боя. Место бразильца занял Волкановски, который в феврале этого года проиграл Махачеву единогласным решением судей.

"Волкановски ничего не ставит на кон в этом бою, а значит, ничего не теряет. Я однозначно даю ему шанс после поражения в первом бою. Но для меня не важно, кто соперник", - говорил ТАСС Махачев.

Махачеву 31 год, он является учеником Абдулманапа Нурмагомедова - отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру в 2021 году. По сути, Махачев является наследником школы Абдулманапа Нурмагомедова.

В случае победы над Волкановски он планирует провести поединок за титул в полусреднем весе. Именно этот титул оспорят британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон, поединок между ними состоится 17 декабря на турнире UFC 296. "Чтобы войти в историю, нужно два титула. Я бы хотел провести бой за титул в полусреднем весе. Возможно, я приеду на бой Эдвардс - Ковингтон", - говорил ТАСС Махачев.

В соглавном поединке, где также произошли изменения, встретятся уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, и бывший чемпион UFC в среднем весе американец Камару Усман. Усман также вышел на замену, сменив бразильца Паулу Косту, который выбыл из строя из-за инфекции. Чимаев в преддверии боя подписал новый долгосрочный контракт с UFC. Также на турнире UFC 294 выступят россияне Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев, Виктория Дудакова и Шарабутдин Магомедов.