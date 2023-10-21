Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграют в матче 12-го тура РПЛ

Московское дерби пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 16:30 мск

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграет со столичным "Динамо" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "РЖД-Арене".

Этот тур станет первым после паузы на игры национальных сборных. Сборная России в октябре провела два матча - в Москве российские футболисты обыграли команду Камеруна со счетом 1:0, а в Турции сыграли вничью со сборной Кении (2:2).

"Локомотив" после 11 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Железнодорожники не проигрывают в чемпионате страны на протяжении трех матчей. "Динамо" занимает восьмую строчку, набрав 17 очков, команда не смогла выиграть последние четыре встречи РПЛ.

В прошлом сезоне команды встретились два раза и обменялись гостевыми победами. "Локомотив" выиграл матч со счетом 4:2, а "Динамо" победило со счетом 3:1. Всего в рамках РПЛ команды сыграли между собой 62 матча, в которых 27 раз выигрывал "Локомотив", 17 раз - "Динамо", 18 игр завершились вничью.

Хозяева подошли к матчу практически без потерь, из-за травмы не сыграет только защитник Станислав Магкеев, который еще не выходил на поле в этом сезоне. У гостей на поле не выйдут защитники Сергей Паршивлюк, Милан Майсторович, полузащитники Александр Кутицкий и Даниил Фомин, получивший повреждение во время матча против сборной Кении.

"Будет яркая и голевая игра"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший за обе команды, в беседе с ТАСС назвал небольшим фаворитом предстоящей встречи "Локомотив".

"Это дерби, на такие матчи не нужно мотивировать игроков. Я думаю, будет яркая голевая игра. "Локомотив" в ней будет небольшим фаворитом, так как команда играет дома, борется за медали и находится выше в турнирной таблице, но это ничего не значит, так как "Динамо" тоже хочет показать, что готово играть за самые высокие места", - сказал собеседник агентства.

"Конечно, международная пауза не может не сказаться на состоянии игроков. Нужно смотреть на состояние футболистов, вернувшихся из сборной, кто-то может не попасть в состав. Об этом мы можем только гадать, но игра будет интересной в любом случае", - добавил Булыкин.

Матч начнется в 16:30 мск.

ЦСКА сыграет с "Рубином", "Краснодар" - с "Балтикой"

В первом матче игрового дня, который начнется в 12:00 мск, "Оренбург" примет воронежский "Факел". Оба клуба борются за сохранение места в РПЛ. "Оренбург" идет на 12-м месте, набрав 11 очков, "Факел" с 9 очками занимает предпоследнюю, 15-ю позицию. В этом сезоне команды встречались два раза в рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" выиграл гостевой матч в основное время (1:0), а домашний - в серии пенальти (0:0, по пенальти - 4:2). В рамках РПЛ в прошлом сезоне "Факел" дважды уступил оренбуржцам - 1:4 и 1:3.

В другом матче казанский "Рубин" сыграет на своем поле против московского ЦСКА. ЦСКА идет на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 17 очков, армейцы сыграли вничью в последних пяти матчах из шести. "Рубин" занимает 10-ю строчку, набрав 12 очков. Матч начнется в 14:00 мск.

В заключительной встрече субботы калининградская "Балтика" дома сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром". "Краснодар" в 11 матчах набрал 27 очков, не потерпев ни одного поражения по ходу турнира, а "Балтика" с 10 очками занимает 13-е место. Матч начнется в 19:00 мск.