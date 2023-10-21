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Палестино-израильский конфликт

В Афинах болельщики "Панатинаикоса" развернули на матче с "Маккаби" флаги Палестины

Транслировавшая игру телекомпания флаги не показала, но фотографы успели их запечатлеть

АФИНЫ, 21 октября. /ТАСС/. Болельщики греческого клуба "Панатинаикос" пронесли на афинский Олимпийский стадион (ОАКА) и развернули на матче с баскетболистами израильского "Маккаби" флаги Палестины. Об этом сообщил информационный портал newsbreak.gr, опубликовавший фотографии.

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По информации портала, болельщики "Панатинаикоса" традиционно поддерживают палестинцев. Во время каждого кризиса на Ближнем Востоке как на футбольных матчах, так и на баскетбольных они вывешивают транспаранты и размахивают флагами Палестины. В баскетбольный зал спорткомплекса ОАКА, несмотря на строгие меры безопасности, болельщики греческой команды сумели пронести палестинские флаги, которыми они размахивали во время выхода на площадку игроков "Маккаби" (Тель-Авив).

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Евролиги и завершился победой "Маккаби" в овертайме со счетом 86:81. Транслировавшая игру телекомпания не показала флаги Палестины, но фотографы успели их запечатлеть, отмечает портал. 

Теги:
ПалестинаГрецияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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