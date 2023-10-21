В Афинах болельщики "Панатинаикоса" развернули на матче с "Маккаби" флаги Палестины

Транслировавшая игру телекомпания флаги не показала, но фотографы успели их запечатлеть

АФИНЫ, 21 октября. /ТАСС/. Болельщики греческого клуба "Панатинаикос" пронесли на афинский Олимпийский стадион (ОАКА) и развернули на матче с баскетболистами израильского "Маккаби" флаги Палестины. Об этом сообщил информационный портал newsbreak.gr, опубликовавший фотографии.

По информации портала, болельщики "Панатинаикоса" традиционно поддерживают палестинцев. Во время каждого кризиса на Ближнем Востоке как на футбольных матчах, так и на баскетбольных они вывешивают транспаранты и размахивают флагами Палестины. В баскетбольный зал спорткомплекса ОАКА, несмотря на строгие меры безопасности, болельщики греческой команды сумели пронести палестинские флаги, которыми они размахивали во время выхода на площадку игроков "Маккаби" (Тель-Авив).

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Евролиги и завершился победой "Маккаби" в овертайме со счетом 86:81. Транслировавшая игру телекомпания не показала флаги Палестины, но фотографы успели их запечатлеть, отмечает портал.