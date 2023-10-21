Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

Второе место занял Ландо Норрис, третьим стал Льюис Хэмилтон

ТАСС, 21 октября. Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", показал шестой результат. По итогам прошлого этапа он досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.

Этап в Остине является пятым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. Очки по итогам спринтерской гонки получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

Квалификация к спринту пройдет в субботу (20:30 мск). В воскресенье состоятся спринтерская (01:00 мск) и основная (22:00 мск) гонки.