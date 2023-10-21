Федерацию воздушной гимнастики создадут в ДНР к концу 2023 года

В настоящее время спортсмены республики готовятся к отборочному этапу на "Кубок федерации 2024", который пройдет в Сочи в ноябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Федерация по воздушной гимнастике появится в Донецкой Народной Республике (ДНР) к концу 2023 года. Об этом ТАСС сообщила кандидат в президенты федерации, тренер по воздушной гимнастики в ДНР Татьяна Черноскулова.

24 июля 2023 года приказ о внесении воздушной гимнастики в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта был опубликован на официальном портале правовой информации. В конце сентября 18 спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) впервые приняли участие в открытых муниципальных соревнованиях по воздушной гимнастике в Ростовской области, которые прошли после внесения дисциплины в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта.

"Наш коллектив первый выходит на уровень РФ, совместно с Министерством спорта ДНР мы усиленно работаем, чтоб наш коллектив стал представителем Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта ОФСОО, уверены, что у нас это получится до конца 2023 года. У нашего коллектива идеальная репутация, большое количество спортсменок, грандиозные планы и перспективы на будущее", - сказала Черноскулова.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время в республике уже разработаны стратегия и план расширения сети секций, включая Мариуполь.

"В нашем регионе воздушная гимнастика только зарождается, до начала СВО работало несколько студий, но на данный момент из-за повышенной опасности те немногие, кто тренировал, уехали или закрылись. Наш коллектив выезжал на фестивали и чемпионаты, получали первые места и Гран-при. После продолжительной паузы у нас вновь появился шанс вывозить деток на чемпионаты", - уточнила кандидат в президенты федерации.

В настоящее время спортсмены из ДНР готовятся к третьему отборочному этапу на "Кубок федерации 2024", который пройдет в Сочи в ноябре. "Планируем подаваться на спортивные разряды. Для нас это все в новинку, но мы настроены серьезно, и в ближайшем будущем наши спортсменки защитят разряды и выйдут на общероссийский уровень", - добавила Черноскулова. В декабре 2023 года более 25 юных спортсменов в возрасте от 5 лет из ДНР представят регион на чемпионате в Ростовской области.