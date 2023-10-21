"Коламбус" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

Встреча закончилась со счетом 3:1

ТАСС, 21 октября. "Коламбус" дома со счетом 3:1 победил "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Коламбуса" заброшенными шайбами отметились Шон Курали (27-я минута), Джастин Данфорт (49) и Зак Веренски (58). Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. У "Калгари" отличился Элиас Линдхольм (51).

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" потерпел первое поражение в сезоне. Команда на своей площадке уступила "Нью-Джерси" (4:5 ОТ). Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 34 броска из 39. Американский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз забросил две шайбы и отдела две результативные передачи, его признали первой звездой матча. Форвард стал Джек Хьюз первым в нынешнем сезоне набрал десять очков (четыре шайбы + шесть передач) и возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Айлендерс" с пятью очками в трех играх занимают третье место, набравший пять очков в четырех матчах "Нью-Джерси" идет четвертым, "Коламбус" с четырьмя очками в четырех играх располагается на седьмой позиции. "Калгари", на счету которого пять очков в пяти играх, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. Следующие матчи команды проведут на выезде. "Калгари" в ночь на 22 октября по московскому времени сыграет с "Детройтом", "Айлендерс" - с "Баффало", "Коламбус" - с "Миннесотой". "Нью-Джерси" 25 октября встретится с "Монреалем".