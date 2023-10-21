В Кузбассе открылись Всероссийские соревнования по самбо

В них принимают участие около 300 спортсменов

КЕМЕРОВО, 21 октября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по самбо на кубок губернатора Кузбасса впервые проходят в Кемерове. В них принимают участие около 300 спортсменов, в том числе из Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Мы решили впервые провести Кубок губернатора Кузбасса по самбо, потому что для этого в регионе есть развитая спортивная инфраструктура и, главное, этот вид спорта у нас очень популярен. Сейчас им занимаются более 4 тысяч человек. Занятия самбо формируют стойкость и целеустремленность, способность постоять за себя, за свою семью и за Родину. В сентябре сборная команда Кузбасса стала победителем первых Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, в том числе наши самбисты выиграли серебро и бронзу", - привели в пресс-службе слова губернатора Сергея Цивилева.

В Кузбасс съехались около 300 самбистов из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской областей, республик Алтай и Хакасия, Донецкой Народной Республики. Они будут соревноваться в девяти весовых категориях. В церемонии открытия принимали участие чемпионы мира, Европы, России, победители Кубков мира по самбо Раис Рахматуллин и Мурат Хасанов, а также четырехкратный чемпион мира по рукопашному бою, многократный чемпион Европы и России Роман Копылов.

Соревнования продлятся два дня, победители примут участие в первенстве страны, которое пройдет во Владивостоке с 30 января по 5 февраля 2024 года. Турнир организован по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".