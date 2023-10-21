Минспорт России предложил провести часть Игр дружбы в Минске

Из российских городов соревнования примут Москва и Екатеринбург

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предложило провести часть соревновательной программы Игр дружбы в Минске. Об этом на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме "Россия - спортивная держава" сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Из российских городов соревнования примут Москва и Екатеринбург.

"Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов - организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран", - сказал Матыцин.

"Белоруссия готова взять на себя роль соорганизатора. Мы проводили и Европейские игры, и чемпионат мира по хоккею. Готовы выступить соорганизаторами этих игр", - подчеркнул заместитель министра спорта Белоруссии Александр Барауля.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.