Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
"Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта, - сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме "Россия - спортивная держава". - Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное - определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес".
В Континентальной хоккейной лиге выступает минское "Динамо", в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб "Минск".