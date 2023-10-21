21 октября, 06:14
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги

По словам министра спорта РФ, сейчас нужно определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес к этому

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

"Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта, - сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме "Россия - спортивная держава". - Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное - определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес".

В Континентальной хоккейной лиге выступает минское "Динамо", в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб "Минск". 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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