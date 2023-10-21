Глава World Curling Tour выступил за возвращение россиян на международные соревнования

По мнению главы мирового тура Джо Вэлкли, лучше принимать участие в соревнованиях без флага, чем не выступать совсем

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены должны участвовать во всех международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал глава Мирового тура по керлингу (World Curling Tour) Джо Вэлкли.

"Очень важно, чтобы российские спортсмены выступали в международных соревнованиях. Если предлагается выступать без флага, то лучше выступать, чем не выступать совсем. Это медленный путь к полноценному возвращению на международную арену, но на данный момент это хорошая возможность", - сказал Вэлкли.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.