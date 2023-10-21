На форуме "Россия - спортивная держава" почтили память олимпийской чемпионки Резцовой

Бывшая лыжница и биатлонистка скончалась 19 октября в возрасте 58 лет

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Участники форума "Россия - спортивная держава", собравшиеся в субботу на заседание попечительского совета общероссийского общественного движения "Лыжные трассы России", почтили память скончавшейся 19 октября лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Вчера нам пришла горькая информация, - сказала перед началом заседания президент ассоциации лыжных видов спорта и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Заслуженный мастер спорта и величайшая спортсменка, олимпийская чемпионка в двух видах спорта Анфиса Резцова ушла из жизни. Мы можем сегодня минутой молчания почтить ее память".

Резцовой было 58 лет, она единственная в истории победительница Олимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Долгое время она сохраняла статус единственной спортсменки, сумевшей выиграть золото зимних Игр в разных видах спорта, пока в 2018 году ее достижение не повторила чешка Эстер Ледецкая, завоевавшая на Олимпиаде в Пхёнчхане золотые медали в сноуборде и горнолыжном спорте.