Следующие Александровские игры пройдут в Нижнем Новгороде

Как сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, открытие Игр пройдет 12 сентября 2024 года

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Открытие следующих Александровских игр, которые пройдут в Нижнем Новгороде, состоится 12 сентября. Об этом на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

"Следующие Игры в сентябре принимает Нижний Новгород, торжественное открытие будет 12 сентября. Эти игры будут традиционными. Я бы хотел, чтобы наша братская Республика Беларусь тоже принимала там участие. Очень важно, чтобы эта идея развивалась", - сказал митрополит.

"Мы с министрами говорили, как часто в нашем мире произносим слово "впервые", это замечательный признак. Мы движемся, развиваемся, меняемся в лучшую сторону. Но, чтобы эта сторона проступила перед нами, нам надо иметь ориентиры. Мы решительно неприемлем то, что предлагает нам либеральный Запад", - добавил он.

Первые Александровские игры прошли в сентября 2023 года в Кемерове. В них приняли участие дети и подростки в возрасте от 8 до 15 лет.

"Приехали представители более 40 регионов. В положении было - наличие в команде духовника. Я очень рад, что вице-премьер Дмитрий Николаевич [Чернышенко], докладывая президенту о событиях, упомянул Александровские игры", - отметил митрополит.