Министр спорта Белоруссии заявил, что почти все спортсмены страны должны отслужить в армии

По словам Сергея Ковальчука, вариант зачисления в резерв не рассматривается в качестве альтернативы

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Почти все белорусские спортсмены должны пройти военную службу в армии. Об этом на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

"Если у нас раньше огромная категория спортсменов имела возможность освобождения от службы в армии, то сегодня в стране у нас этого нет, - сказал Ковальчук. - Сегодня практически все обязаны проходить службу. Я сам человек военный - был вариант резерва, но даже его мы не рассматриваем как альтернативу".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.