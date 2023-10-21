Кириленко заявил, что сборная России по баскетболу готова играть с европейскими командами

По словам главы Российской федерации баскетбола, он не знает, готовы ли европейские сборные играть товарищеские матчи с российской командой

ПЕРМЬ, 21 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные сборные России готовы играть с европейскими командами товарищеские матчи, если они будут готовы. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее Кириленко рассказал, что РФБ заинтересована в проведении товарищеских матчей с африканскими командами.

"И африканцы, и Южная Америка - там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи с ним, но вопрос, готовы ли они", - сказал Кириленко.

В августе мужская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В первой сборная России победила со счетом 72:59, во второй - 71:57. В июне россияне дважды встретились с белорусами в Москве. В первом матче сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии, во втором сборная России победила со счетом 83:78.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.