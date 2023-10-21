Вяльбе рассказала, что лыжный спорт в регионах России много лет живет в ожидании поддержки

По словам главы Федерации лыжных гонок России, есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют возможности поддерживать лыжную инфраструктуру

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Лыжный спорт в российских регионах на протяжении долгих лет живет ожиданием финансовых вливаний в развитие лыжной инфраструктуры на местах. Об этом на заседании попечительского совета общероссийского общественного движения "Лыжные трассы России" рассказала президент ассоциации лыжных видов спорта и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Есть программа развития лыжных видов спорта, которую федерации, как правило, представляют раз в четыре года после Олимпийских игр, - заметила Вяльбе. - Мы смогли эту программу в министерстве спорта защитить только после того, как мы полностью убрали статью о 50 миллионах рублей на четыре года на модернизацию лыжных баз".

"Я руковожу федерацией уже 13 лет, и все эти годы мы живем в режиме ожидания. Сначала мы готовились к Олимпийским играм, и все силы были брошены на Сочи, мол, а уже потом будем думать о другом. После сочинской Олимпиады мы находились в какой-то эйфории, потом наступила пандемия, а сейчас у нас СВО. Снова приходится ждать, и мы это все понимаем, но есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют даже малейшей возможности поддерживать лыжную инфраструктуру", - добавила Вяльбе.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).