Матыцин прокомментировал ситуацию с национальным спортивным арбитражем

Ранее на форуме "Россия - спортивная держава" Владимир Путин назвал "пока слабоватым" институт спортивного арбитража в стране

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. России нужно создать собственное правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем, - сказал Матыцин. - Задача - чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно. Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно".

В четверг на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в Перми президент РФ Владимир Путин назвал "пока слабоватым" институт спортивного арбитража в стране, поручил развить его в независимую структуру, которой все доверяют.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.