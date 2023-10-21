Матыцин заявил о готовности России поделиться опытом с Индией по проведению Олимпиады

Индия планирует побороться за проведение Олимпийских игр в 2036 году

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Россия готова поделиться опытом с Индией по проведению Олимпийских игр, если поступит соответствующая просьба. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме "Россия - спортивная держава", отвечая на вопрос ТАСС.

"Если к нам обратятся наши коллеги из Индии, мы готовы делиться опытом, - сказал Матыцин. - В рамках взаимодействия с министерством спорта Индии и другими организациями".

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна будет претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Зимняя Олимпиада 2014 года проходила в Сочи.