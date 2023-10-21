21 октября, 07:20
Форум "Россия - спортивная держава"

Матыцин заявил о разработке законов, регулирующих выезд юных хоккеистов за рубеж

С требованием разобраться с отъездом за границу юных спортсменов в четверг выступил президент России Владимир Путин

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Правовые акты, ограничивающие отъезд за рубеж российских хоккеистов, будут разрабатываться Министерством спорта РФ совместно с депутатами Государственной думы. Об этом журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Президент России Владимир Путин в четверг потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

"Здесь мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект - "Золотая шайба". Сейчас будем работать над разработкой правовых актов совместно с нашими депутатами, чтобы защитить интересы наших спортсменов и тренеров и ограничить выезд за рубеж. Важно, чтобы при этом они могли реализовывать свои спортивные таланты", - заявил Матыцин. 

Теги:
Форум "Россия - спортивная держава"Матыцин, Олег Васильевич
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