Российские футболистки в октябре проведут матчи с командами Аргентины в Буэнос-Айресе

Как рассказал ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, в матчах примут участие сборные, составленные из игроков до 19 и до 20 лет

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Женские сборные России до 20 и 19 лет в конце октября проведут товарищеские матчи с командами Аргентины. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"В конце октября женская сборная России, составленная из игроков до 20 лет, и молодежная сборная до 19 лет проведут сбор в Буэнос-Айресе и сыграют по два товарищеских матча со сверстницами из Аргентины", - сказал Митрофанов.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.