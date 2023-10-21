Вяльбе заявила, что перестала верить в создание среднегорной базы для лыжников

По словам главы Федерации лыжных гонок России, "нет смысла стучаться в закрытые двери"

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не верит, что сможет застать открытие среднегорной базы для сборных России. Об этом Вяльбе заявила ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

"Ничего неизвестно, думаю, что на моем веку этого не будет, я уже не верю, - сказала Вяльбе. - Вариант с Чечней? Судя по тому, что сразу не получилось, хотя сборная команда готова была приехать, мы так и не смогли ни о чем договориться. Думаю, что нет смысла стучаться в закрытые двери".

Ранее Вяльбе неоднократно заявляла о необходимости создания среднегорной базы для подготовки сборных России по лыжным гонкам.