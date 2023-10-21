Вяльбе заявила, что не думает о сроках снятия санкций с российских лыжников

Собрание совета FIS, который примет решение по допуску россиян на международные турниры, должно пройти в октябре или ноябре

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе ориентируется на внутренние соревнования и перестала думать о том, когда Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) снимет санкции с российских спортсменов. Об этом Вяльбе заявила ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Мы об этом вообще не думаем, - сказала Вяльбе. - У нас есть свои соревнования. А что снимут? Уже на этот сезон нас забанили. Все, что там будут снимать?"

29 сентября шведская газета Aftonbladet опубликовала комментарий менеджера Шведской федерации лыжного спорта Ларса Оберга, который заявил, что FIS продлила отстранение россиян от международных турниров. В сентябре прошло заседание комитетов FIS, собрание совета организации, который примет решение по допуску россиян на международные турниры, должно пройти в октябре или ноябре.