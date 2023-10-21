21 октября, 07:51
Форум "Россия - спортивная держава"

Махонин назвал живой дискуссию на Совете при президенте по спорту

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

Губернатор Пермского края отметил, что глава государства был активно вовлечен в дискуссии

ПЕРМЬ, 21 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дискуссия на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на форуме "Россия - спортивная держава" была достаточно живой. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

19 октября президент РФ Владимир Путин в Перми провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Дискуссия на Совете была достаточно живой, президент активно комментировал. Я смотрел публикации в СМИ - выступление президента разобрали на цитаты, - сказал Махонин. - Важно, что президент опять нацелил спортивные федерации, федеральное правительство на то, что жизнь не останавливается. Он неоднократно подчеркнул, что надо демократизировать международные институты спорта. Что не надо зацикливаться в рамках, которых мы находились последние десятилетия, а надо создавать новые альтернативные площадки, чтобы люди могли объединяться для занятия спортом, а не заниматься политикой, используя спорт в неправильных целях".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичФорум "Россия - спортивная держава"Махонин, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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