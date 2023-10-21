Российская теннисистка Корнеева вышла в финал юниорского Итогового турнира

В решающем матче спортсменка сыграет с японкой Сарой Саито

ТАСС, 21 октября. Россиянка Алина Корнеева обыграла американку Клерви Нгуну в полуфинале юниорского Итогового турнира, который проводится под эгидой Международной федерации тенниса. Соревнования проходят в китайском Чэнду.

Матч закончился со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Корнеевой. В финале она встретится с японкой Сарой Саито, которой ранее уступила на групповом этапе соревнований.

Корнеевой 16 лет, она занимает 165-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Нгуну 17 лет, она располагается на 491-м месте в рейтинге WTA. В 2023 году американка выиграла юниорский Уимблдон в одиночном разряде и юниорский Открытый чемпионат Франции в парном. В 2022 году вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии.

Юниорский Итоговый турнир проводится на покрытии "хард". Из россиян соревнования выигрывали Андрей Рублев (2015), ныне занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, и Анна Блинкова (2016).