Майгуров сообщил о проблеме с производством и импортозамещением патронов для биатлонистов

По словам главы Союза биатлонистов России, в стране ничего не делается в плане модернизации производства

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что существует проблема с модернизацией производства патронов для биатлона в стране.

"Эта тема уже заезженная, мы топчемся на одном месте, - сказал Майгуров, выступая на круглом столе "Актуальные проблемы производства в Российской Федерации спортивного оборудования и инвентаря для стрелковых видов спорта. Пути решения" на форуме "Россия - спортивная держава". - Я руководитель федерации уже три года, а воз и ныне там. Ничего не делается в плане модернизации мощностей [производства], которые сейчас есть. Очень старое оборудование, которому, кажется, сто лет - до сих пор вручную порох взвешивают".

"Наши запросы - 1,5 млн патронов, на заводе могут производить только 300 тысяч, - продолжил глава СБР. - Вынуждены покупать импортные патроны, но они подорожали с 30 рублей за патрон до 80 рублей, и их еще очень сложно доставить в Россию".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.